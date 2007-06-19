Быстрый, высокий наливной пирог с рыбными консервами и картофелем.
Очень сытный.
Замесить тесто.
Половину теста вылить в смазанную маслом форму для запекания.
Сверху выложить слоями начинку:
1-й слой - натертый на крупной терке сырой картофель
2-й слой - мелко нарезанный репчатый лук
3-й слой - размятые вилкой рыбные консервы в масле.
Начинку залить второй половиной теста.
Выпекать в духовке при 180С 40-45 минут.
Очень вкусно.
Еще - мурманский наливной пирог
.
На фото вверху
- наливной пирог с курицей
.