Прибалтийский пирог с рыбой

Ингредиенты:

тесто:
250 г сметаны
250 г майонеза
3 яйца
6 столовых ложек муки
по щепотке соли и соды

начинка:
1-2 банки рыбных консервов в масле (желательно "Сайра")
1-2 сырых картофелины
1 большая луковица


Оценка: 5.00, проголосовало 8, отзывов 12

наливной пирог

Приготовление: версия для печати

Быстрый, высокий наливной пирог с рыбными консервами и картофелем.
Очень сытный.


Замесить тесто.
Половину теста вылить в смазанную маслом форму для запекания.

Сверху выложить слоями начинку:
1-й слой - натертый на крупной терке сырой картофель
2-й слой - мелко нарезанный репчатый лук
3-й слой - размятые вилкой рыбные консервы в масле.

Начинку залить второй половиной теста.
Выпекать в духовке при 180С 40-45 минут.
Очень вкусно.

Еще - мурманский наливной пирог.
На фото вверху - наливной пирог с курицей.
19.06.2007
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Комментарии пользователей:

Последние Первые


надеюсь вкусно. Главное просто и продукты эти в доме обычно есть. А муки не мало 6 стол. ложек? Попробую.

оксана 15.02.2010 18:03


очень понравиля

владимир 19.03.2010 18:43

А можно подавать холодным?

25.07.2010 20:14

фуфло

03.10.2010 16:17


Очень вкусно и быстро

Ирина 26.12.2010 07:54


Пробовала в гостях, а потом сама готовила - вкуснейший!!!

Таина 17.08.2011 22:46


вкуснятина

елена 07.09.2011 06:03


мне этот пирог нравится, и сыну моему тоже

29.10.2011 13:41

сгорел:(

22.02.2013 22:10

Бывает

Ирина 23.02.2013 19:30


Попробуйте.Очень вкусно.

Людлила Пашкова 04.03.2013 12:35


Мне 12 лет и я сделал,вкусно))

Илюха Озеров 10.02.2015 17:02
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