Ингредиенты:

тесто:

250 г сметаны

250 г майонеза

3 яйца

6 столовых ложек муки

по щепотке соли и соды



начинка:

1-2 банки рыбных консервов в масле (желательно "Сайра")

1-2 сырых картофелины

1 большая луковица